Χαμός στην Premier League με το VAR: Διαιτητής φαίνεται να παίζει με το κινητό του εν ώρα αγώνα (pic)

Μια φωτογραφία από το δωμάτιο των διαιτητών στο VAR, πριν την αναμέτρηση της Άρσεναλ εναντίον της Λίβερπουλ έγινε viral στα social media και επικρατεί… χαμός στην Premier League.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Νησί, αρκετοί φίλαθλοι πιστεύουν ότι ο ένας διαιτητής που ήταν στο VAR του ντέρμπι, φέρεται να παίζει «Fantasy Premier League» στο κινητό του ενώ βρισκόταν στη δουλειά.

Κάτι τέτοιο βέβαια, μοιάζει δύσκολο να ισχύει, αφού οι προσωπικές συσκευές δεν επιτρέπονται στην αίθουσα VAR κάτι που επιβεβαιώνεται και από το «ESPN», το οποίο τονίζει ότι δεν γίνεται να είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή.

«Αυτή είναι η εφαρμογή Premier League Match Manager, όχι Fantasy. Δεν υπάρχουν, φυσικά, προσωπικές συσκευές στο VAR Hub», έγραψε δημοσιογράφος του «ESPN», προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα, με τις αντιδράσεις στα social media να είναι έντονες από το κόσμο.

This is the Premier League Match Manager app, not Fantasy Premier League.

There are, of course, no personal devices in the VAR hub. https://t.co/CIlz3DRxUD

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) October 27, 2024