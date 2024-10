Μεγάλες εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού (pic)

Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (17:00), για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού δίνει φανέλα βασικού στους Κοστίνια, Αποστολόπουλο, Στάμενιτς, Ντάνι Γκαρθία, Κωστούλα και Γιάρεμτσουκ.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο και Αποστολόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Οι Στάμενιτς και Ντάνι Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι και Μασούρα στα δύο άκρα και τον Κωστούλα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως είχε προαναγγείλει στις δηλώσεις που είχε κάνει στο συνδρομητικό κανάλι, φρέσκαρε την ομάδα του, αφήνοντας στον πάγκο τους Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Έσε και Τσικίνιο, που ήταν βασικοί στο πρόσφατο παιχνίδι με την Μάλμε.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκεται επίσης ο Γιαζιτσί, ο οποίος συμπεριελήφθη για πρώτη φορά σε αποστολή και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Αποστολόπουλος, Στάμενιτς, Ντάνι Γκαρθία, Ροντινέι, Κωστούλας, Μασούρας και Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Ζέλσον Μαρτίνς, Μπιανκόν, Γουίλιαν, Ελ Κααμπί, Έσε, Τσικίνιο, Ολιβέιρα και Γιαζιτσί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #ASTOLY #slgr pic.twitter.com/q78kfP9RuK

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 27, 2024