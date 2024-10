Περίπου τριάντα μαθητές δημόσιου σχολείου στο Σαντιάγο στη Χιλή τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη, οι πέντε πολύ σοβαρά, καθώς έφτιαχναν κοκτέιλ μολότοφ μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τραυματίστηκαν πάνω από 30 μαθητές», συνόψισε ο υπουργός Παιδείας Νικολάς Κατάλδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το δραματικό συμβάν στο γυμνάσιο/λύκειο Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Από τους τραυματίες, πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπουργός Υγείας Χιμένα Αγκιλέρα κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου.

