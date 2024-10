Η Πολιτική Άμυνα αναγκάζεται να παύσει τις επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας και προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε στις 24 Οκτωβρίου πως δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει τις δράσεις της στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα λόγω των ισραηλινών απειλών στις ομάδες της.

Από τις 6 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει νέα επίθεση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κυρίως γύρω από την περιοχή Τζαμπάλια.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει θέσει στο στόχαστρο τους μαχητές της Χαμάς που υποστηρίζει πως ανασυντάσσονται εκεί.

«Λυπούμαστε που δεν μπορούμε πλέον να παράσχουμε ανθρωπιστικές υπηρεσίες στους πολίτες της βόρειας Γάζας.»

«Ο λόγος είναι οι απειλές των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων ότι θα σκοτώσουν και θα βομβαρδίσουν τις ομάδες μας αν παραμείνουν στο εσωτερικό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια», εξήγησε στο AFP ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαχμούντ Μπασάλ.

«Οι διασώστες μας τέθηκαν στο στόχαστρο. Πολλοί τραυματίστηκαν και άλλοι αφέθηκαν να πεθάνουν στους δρόμους» είπε.

Ο Μπασάλ δημοσιοποίησε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φωτογραφία ενός οχήματος που έχει καεί ολοσχερώς, εξηγώντας ότι ήταν το «μοναδικό όχημα της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας στο κυβερνείο της Βόρειας Λωρίδας της Γάζας».

Το όχημα «είχε τεθεί στο στόχαστρο από τον ισραηλινό στρατό» στην Μπέιτ Λάχια, που βρίσκεται βόρεια της Τζαμπάλια και κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον τομέα της Τζαμπάλια και ότι έχει «εξοντώσει δεκάδες τρομοκράτες».

