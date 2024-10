Ο θάνατος ενός ναρκωμένου, ξεχασμένου τραγουδιστή! Οργή μετά το σχόλιο βετεράνου του BBC για τον Λίαμ Πέιν

Μετά τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, πρώην μέλος των One Direction, ο βετεράνος δημοσιογράφος του BBC News Μάικλ Μπούερκ σχολίασε την είδηση ως ένα περιστατικό για ένα «ναρκωμένο, ξεχασμένο μέλος μιας boy band».

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής του BBC The Moral Maze στο Radio 4, Μάικλ Μπούερκ αναφέρθηκε στην ατζέντα των ειδήσεων που έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, δίνοντας ως παράδειγμα τον θάνατο του πρώην σταρ των One Direction, Λίαμ Πέιν που κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο από την προηγούμενη Τετάρτη, όταν και ο 31χρονος τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός.

Με αφορμή την 40η επέτειο από το εμβληματικό ρεπορτάζ του 78χρονου Βρετανού δημοσιογράφου του BBC News για τον λιμό στην Αιθιοπία, στις 23 Οκτωβρίου του 1984, ο Μάικλ Μπούερκ βρέθηκε καλεσμένος στο πρόγραμμα του BBC Radio 4 Today.

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής Amol Rajan τον ρώτησε πώς κρίνει τη δημοσιογραφία σήμερα, ο Μάικλ Μπούερκ είπε ότι στα χρόνια της δικής του καριέρας οι αίθουσες σύνταξης είχαν πιο ουσιαστικά κριτήρια στην επιλογή των θεμάτων τους από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν.

«Υπήρχε σοβαρότητα»

Michael Buerk is unhappy with BBC News making an item that “a drugged-up faded boyband singer had fallen off a balcony” a lead story last week. #LiamPayne pic.twitter.com/EFs7OiEDok — Dihaj’s Horse (@DihajsHorse) October 24, 2024

«Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά παλιότερα. Κοιτάζω την τηλεόραση… Υπήρχε περισσότερη όρεξη για σοβαρότητα» είπε σχολιάζοντας την επιλογή της θεματολογίας στα ενημερωτικά media σήμερα.

«Μόλις την περασμένη εβδομάδα νομίζω, η εκπομπή μας αποφάσισε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που συνέβη στον κόσμο ήταν ότι ένας ναρκωμένος, ξεχασμένος τραγουδιστής μιας boy band είχε πέσει από το μπαλκόνι» συνέχισε εξηγώντας την άποψή του.

«Ακόμη και οι ειδήσεις των 10, που συνήθως είναι καλές σε αυτά τα πράγματα, έκριναν ότι ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα που είχε συμβεί στον κόσμο. Νομίζω ότι υπήρχε μια ευρύτερη ενημερωτική ατζέντα ή περισσότερη διάθεση για οραγματική δημοσιογραφία» πρόσθεσε ο Μάικλ Μπούερκ αναφερόμενος σε παλιότερους καιρούς της δημοσιογραφίας.

«Αν κοιτάξετε τις ειδήσεις σήμερα, μοιράζονται όλοι τις ίδιες ιστορίες. Ενώ ολόκληρες ήπειροι δεν αναφέρονται για μήνες» κατέληξε.

40 χρόνια πριν

Ο Μάικλ Μπούερκ είναι ο βετεράνος και βραβευμένος δημοσιογράφος που ανέδειξε με το σπουδαίο ρεπορτάζ στις 23 Οκτωβρίου 1984 την τραγικότητα στην Αιθιοπία μέσα από τη συχνότητα του BBC News.

40 χρόνια πριν, ο βετεράνος και βραβευμένος δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει την έκθεση για την επισιτιστική κρίση στην Αιθιοπία και είχε αφυπνίσει το κοινό της Βρετανίας για το λιμό που μετρούσε θύματα στη χώρα της Αφρικής.

«Μέχρι τότε οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα το μέγεθος της επισιτιστικής κρίσης στην στην Αιθιοπία. Όταν έφτασε ο Mάικλ Μπούερκ, ήμασταν έκπληκτοι» είπε η νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού Bertschinger μιλώντας για την συνέντευξη της στον Μπούερκ.

Στη συνέντευξη του μαζί της ο Μπούερκ έφερε στο φως τις μαρτυρίες της από την πρώτη γραμμή της επισιτιστικής κρίσης στο Μεκέλε και πρωτεύουσα της περιφέρειας Τιγκράι της βόρειας Αιθιοπίας.

Οι αντιδράσεις

Blimey. Michael Buerk on #R4today expressing his surprise (?) that the death of a ‘drugged up fading boyband member’ led the news. He seemed so … disdainful. — jennylandreth (@jennylandreth) October 24, 2024

Ακροατές της εκπομπής αντέδρασαν με αναρτήσεις τους στο X/Twitter για τον Μάικλ Μπούερκ. «Θεέ και Κύριε. Η αναφορά του Μπούερκ είναι τόσο απαξιωτική» γράφει ένας χρήστης. «Ο Μάικλ Μπούερκ δεν περνάει καλά στην τοποθεσία BBC» σχολίασε άλλος.

Η stand-up κωμικός και μυθιστοριογράφος Jenny Eclair ανάρτησε απλά ένα «Ούγκ!» και άλλος επικριτής του Μπούερκ σχολίασε ότι ο βετεράνος δημοσιογράφος είναι «κολλημένος στο παρελθόν» και τον συνέκρινε με «έναν δεινόσαυρο».

Τα σχόλια του πρώην ξένου ανταποκριτή είχαν και υπερασπιστές.

«Ευχαριστώ, κύριε Μπούερκ, που βάλατε σε προοπτική την υπερβολή για τον Λίαμ Πέιν. Αν και δεν ήθελαν να μειώσουν την τραγικότητα του γεγονότος ή τη θλίψη των νεαρών fan του νεκρού, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν γελοία στον τρόπο που παρουσίασαν τον θάνατο του Πέιν» έγραψε χρήστης.

«Ο Μάιλ Μπούερκ απλά λέει τα πράγματα με το όνομα τους» πρόσθεσε άλλος.

Michael Buerk tells it how it is. #r4today — Jeyfor (@Jiggser) October 24, 2024

Ο Λίαμ Πέιν πέθανε σε ηλικία 31 ετών από πολλαπλά τραύματα ως αποτέλεσμα πτώσης από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Σύμφωνα με τις πρώτες τοξικολογικές εκθέσεις είχε κοτέιλ ναρκωτικών στον οργανισμό του.

Ο Πέιν εκτοξεύτηκε στο πάνθεον της διεθνούς φήμης μετά από την εμφάνιση του στο The X Factor το 2010 ως μέλος των One Direction.

Μετά τη διάλυση της μπάντας το 2015 ο Πέιν και τα άλλα μέλη κυνηγούσαν τα όνειρα μιας σόλο καριέρας.