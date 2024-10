Η Σέφιλντ αποχαιρέτησε τον Μπάλντοκ

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για 7 χρόνια (2017-2024) ο αδικοχαμένος Τζορτζ Μπάλντοκ και η Λιντς απέτισαν φόρο τιμής το βράδυ της Παρασκευής (18/10) πριν απ’ το μεταξύ τους παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Championship, προς τον 31χρονο άσο, που «έφυγε» απ’ τη ζωή το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και τις «λεπίδες».

Στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Σέφιλντ μετά το χαμό του Μπάλντοκ, απέναντι στη Λιντς στο «Elland Road», οι παίκτες των δύο κλαμπ αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ πριν απ’ τη σέντρα οι αρχηγοί των ομάδων, ο Ίθαν Αμπάντου της Λιντς και Τζακ Ρόμπινσον της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ άφησαν λουλούδια σε μία άκρη του γηπέδου, όπου βρισκόταν η φωτογραφία του.

Ακολούθως κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, με τους φίλους της ομάδας του Σέφιλντ που ταξίδεψαν στο Λιντς να φωνάζουν το όνομα του Μπάλντοκ, την ώρα που οι φίλοι των γηπεδούχων προσέφεραν το πιο ζεστό τους χειροκρότημα.

Tonight at Elland Road, we honored Sheffield United legend George Baldock (1993-2024) with a minute of silence. Both teams wore black armbands in solidarity.

Our hearts are with his family, friends, and all who knew him. ❤️ #TwitterBlades #SUFC https://t.co/7RVeO0NiGH pic.twitter.com/huunx6ul8q

— MANEKI (@UnrevealedXYZ) October 18, 2024