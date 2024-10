«Ο Ριμπάλτα είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ» (pic)

Για οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα κάνει λόγο ο έγκυρος δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός, ο 44χρονος Καταλανός αναλαμβάνει ως διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης.

Ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς «κιτρινόμαυρων», κάτι που αναμένεται να συμβεί από μέρα σε μέρα.

Ο 44χρονος παράγοντας έχει μεγάλη εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς έχει περάσει από κορυφαίες ομάδες. Έχει δουλέψει ως σκάουτερ σε Τορίνο και Μίλαν, ως επικεφαλής στο τμήμα σκάουτινγκ των Νοβάρα, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και ως αθλητικός διευθυντής στη Ζενίτ.

🚨 Excl. – Done Deal! Javier #Ribalta will be new #AEKAthens’ football director. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2024