Εθνική Αγγλίας: Με Κέιν, αλλά χωρίς Μαϊνού, Κόνσα και Γκιμπς-Γουάιτ κόντρα στην Ελλάδα (pic)

Η προετοιμασία της Εθνικής Αγγλίας για το παιχνίδι με την Εθνική μας για την 3η αγωνιστική του Nations League συνεχίζεται.

Μπορεί τα τελευταία νέα να είναι ευχάριστα για τον προσεχώς αντίπαλο της Εθνικής αφού ο Χάρι Κέιν υπολογίζεται κανονικά μετά τις τελευταίες εξετάσεις του, κάτι που δεν ισχύει όμως άλλους τρεις. Ο λόγος για τους Κόμπι Μέινου, Έζρι Κόνσα και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ.

Οι Κόνσα και Γκιμπς-Γουάιτ «κουβαλάνε» ακόμα τις μυϊκές ενοχλήσεις που αποκόμισαν από τις τελευταίες εμφανίσεις τους στην Premier League, ενώ ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την τελευταία προπόνηση των «τριών λιονταριών».

Όσον αφορά στον Χάρι Κέιν, ο Βρετανός στράικερ μπορεί να αποχώρησε με ενοχλήσεις και από το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης την περασμένη Κυριακή (06/10), αλλά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με την Ελλάδα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Official Harry Kane medical update:

The examination by the doctors of the English national team has shown that Harry Kane does not have a structural injury. The striker will therefore remain with the national team for the upcoming Nations League matches. pic.twitter.com/E7wIgLrrHg

