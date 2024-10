Ο Ράλλης σκόραρε και «έπιασε» το ρεκόρ του Χούντελαρ (vid)

Ο ελληνικής καταγωγής με ολλανδική υπηκοότητα, Δημήτρης Ράλλης, πέτυχε το γκολ της ομάδας του σκοράροντας, έτσι, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με την φανέλα της Χέρενφεν.

Οι «καρδούλες» αν και έμειναν νωρίς πίσω στο σκορ στον αγώνα με την Τσβόλε πέτυχαν το γκολ της ισοφάρισης με τον 19χρονο επιθετικό και «κράτησαν» το σκορ και μαζί τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Opta, ο 19χρονος επιθετικός έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ολλανδικού συλλόγου που σκοράρει στα πρώτα του δύο ματς ως βασικός, βάζοντας το όνομά του ανάμεσα στους Μάαρτεν Ντε Γιονγκ, Αλόνφο Άλβες, Μπέντζαμιν Νίγκρεν και φυσικά του Κλας Γιαν Χούντελαρ.

2 – Dimitris Rallis is the fifth player to score in each of his first two starts for sc Heerenveen in the Eredivisie, after Maarten de Jong, Klaas Jan Huntelaar, Afonso Alves and Benjamin Nygren. Elite. pic.twitter.com/6sFIKJQMWL

— OptaJohan (@OptaJohan) October 6, 2024