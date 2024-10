Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ (pic)

Την πρώτη 12άδα της χρονιάς για την Euroleague επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ομάδα με επτά ξένους από τον Έλληνα τεχνικό. Και συγκεκριμένα με Ράιτ, Γουίλιαμς-Γκος, Βιλντόζα, Πίτερς, Πετρούσεφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Την 12άδα συμπληρώνουν και τα πέντε ελληνικά διαβατήρια: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Ντόρσει, Γουόκαπ και Βεζένκοφ. Εκτός αποστολής θυμίζουμε ότι βρίσκονται οι τραυματίες Μιλουτίνοφ, Φαλ, Έβανς και ο Μήτρου Λονγκ που έμεινε στην Αθήνα καθώς γέννησε πρόσφατα η σύζυγος του.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Ράιτ, Γουίλιαμς-Γκος, Βιλντόζα, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Πετρούσεφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Και η 12άδα της Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Μπόλντγουιν, Χέιζ-Ντέιβις, Κόλσον, Μαριάνοβιτς, Μπιρτς, Γουίλμπεκιν, Μέλι, Σανλί, Χολ, Πιέρ, Γκούντουριτς, Ζάγκαρς.

