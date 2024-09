«Ομορφιές» στο Ρεάλ-Αλαβές: Βίνι και Έντρικ έπαιξαν… ελληνορωμαϊκή, όμως γλίτωσαν την αποβολή (vid)

H Ρεάλ Μαδρίτης αν κι έκανε δύσκολη χθες βράδυ την ζωή της, κατάφερε να επιβληθεί τελικά με 3-2 της Αλαβές στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι «μερένγκες» τα κατάφεραν, αλλά έπρεπε να ιδρώσουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι το είχαν κάνει στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, όταν και πέτυχαν τα τρία τέρματα, με τους Βάσκους να μειώνουν στο φινάλε και να βάζουν… ζόρια στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Ωστόσο, η αναμέτρηση στιγματίστηκε από μερικές αποφάσεις του διαιτητή, οι οποίες προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων, καθώς τόσο ο Βινίσιους, όσο και ο Έντρικ γλίτωσαν την αποβολή, αν και οι δύο Βραζιλιάνοι προχώρησαν σε… αντιαθλητικά χτυπήματα.

Ο πρώτος έπεσε κάπως άγαρμπα πάνω στον Σαντιάγο Μουρίνιο και τον πάτησε στη γάμπα στην προσπάθειά του να μην πέσει στο έδαφος, ενώ, ο νεαρός συμπαίκτης του κλώτσησε εν ψυχρώ στη βουβωνική χώρα τον παίκτη που τον μάρκαρε και πήρε απλά κίτρινη κάρτα.

Δείτε τα βίντεο από τις επίμαχες φάσεις του αγώνα:

Vinicius makes a disgusting challenge on former Atleti player Santiago Mouriño and, once again, gets away with it.

Concerning, especially with the Madrid derby coming up on Sunday.

Scandalous, @rfef. 🤮pic.twitter.com/c9qeFnrtbY

— Atletico Universe (@atletiuniverse) September 25, 2024