UEFA Ranking: Η «μάχη» της Ελλάδας για την 14η θέση

Ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τους Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ να ρίχνονται στη «μάχη» του League Phase του Europa League.

Πρώτος χρονικά αγωνίζεται ο Δικέφαλος του Βορρά, που έχει δύσκολη «έξοδο» στην Τουρκία, όπου θα αντιμετωπίσει την Γαλατάσαραϊ απόψε (25/9, 22:00) για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αύριο (26/9) είναι η σειρά των Πειραιωτών, που δοκιμάζονται στο Groupama Stadium της Γαλλίας απέναντι στη Λιόν και μπαίνουν στο τουρνουά ως οι νικητές του Conference League της σεζόν 2023-24.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες έχουν δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά δεν είναι καθόλου απίθανα δύο θετικά αποτελέσματα που θα βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA.

Νίκη στο Champions, Europa και Conference League δίνει 2.000 βαθμούς και η ισοπαλία 1.000, οι οποίοι διαιρούνται με τον αριθμό των ομάδων που έχει βγάλει κάθε χώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή η νίκη των ελληνικών ομάδων δίνει 500 βαθμούς και η ισοπαλία 250. Με αυτά τα δεδομένα, πάμε να δούμε πως η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήση μέχρι και την 13η θέση στο ranking της UEFA.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ελβετική Γιουνγκ Μπόις γνώρισε την ήττα από την Άστον Βίλα για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Champions League. Αυτή την εβδομάδα η Ελβετία δεν έχει ομάδα να αγωνίζεται στο Europa League και ευκαιρία να συλλέξει βαθμούς θα έχει ξανά την επόμενη εβδομάδα στο Conference που αγωνίζονται οι Σεν Γκάλεν και Λουγκάνο.

Κάπως έτσι, η Ελλάδα θα έχει αυτή την εβδομάδα τη δυνατότητα να… προσπεράσει την Ελβετία αν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν την Πέμπτη το βράδυ είτε μία νίκη είτε δύο ισοπαλίες, ενώ σε περίπτωση δύο νικών, τότε ανοίγει ο δρόμος για την 13η θέση και το Ισραήλ, που πλέον έχει μόλις μία ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

