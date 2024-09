Πότε θα βγει η ετυμηγορία για την υπόθεση των 115 παραβιάσεων της Μάντσεστερ Σίτι

Mετά από αρκετό καιρό αναμονής, η δικαστική περιπέτεια της Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (16/9), με τους «πολίτες» να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για 115 οικονομικές παραβάσεις στους κανονισμούς της Premier League.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mirror, η ετυμηγορία πρόκειται να καθυστερήσει, αφού όπως τονίζει το δημοσίευμα η τιμωρία αναμένεται να γνωστοποιηθεί στις αρχές του 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται κατηγορούμενη για 115 οικονομικές παραβάσεις που εκτείνονται σε εννέα χρόνια, από το 2009 έως το 2018 και οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι πολύ σκληρές.

Η αφαίρεση βαθμών και ο υποβιβασμός συγκαταλέγονται στις πιθανές τιμωρίες όμως λέγεται πως οι όποιες ποινές ενδέχεται να επιφέρουν ακόμη και αφαίρεση τροπαίων.

Τέλος, το ίδιο Μέσο, τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες των Πρωταθλητών Αγγλίας, έχουν διαμηνύσει στους παίκτες την σιγουριά τους, ότι δεν πρόκειται να χάσουν την δίκη και το ενδεχόμενο τιμωρίας δεν είναι πιθανό.

🚨 The findings of the independent commission that will hear the 115 charges against Manchester City are unlikely to be published until 2025.

(Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/cOesZqjVSN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 16, 2024