«Στο 98,6% να περάσει ο Παναθηναϊκός στα νοκ άουτ του Conference League» (pic)

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε πριν μερικές εβδομάδες τη Λανς στο ΟΑΚΑ και έτσι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα παίξει στην Ευρώπη μέχρι τον Δεκέμβριο.

Το «τριφύλλι» θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League και θα παίξει με την Τσέλσι (εντός), με την Τζουργκάρντεν (εκτός), με την Ελσίνκι (εντός), με τους Νιου Σεντς (εκτός), με την Μπόρατς (εκτός) και με τη Ντινάμο Μινσκ (εντός).

Η γνωστή σελίδα, Football Rankings, που ασχολείται με τις διοργανώσεις της UEFA, έκανε προσομοίωση της διαδικασίας και δίνει98,6% πιθανότητες στους «πράσινους» να μπουν στην 24άδα, καθώς και 56% για την οκτάδα.

🚨 Conference League projections.

✅ Top 8 will enter the Round of 16.

📈 9th-24th into Play-offs knockouts.

❌ 25th-36th eliminated from Europe.

— Football Rankings (@FootRankings) September 13, 2024