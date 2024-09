NBAερ αποσύρεται από το μπάσκετ σε ηλικία μόλις 21 ετών (pic)

Ο Εϊ Τζέι Γκρίφιν μπήκε στον μαγικό… κόσμο του ΝΒΑ από το νούμερο 16 του ντραφτ του 2022, με προοπτική για μια πολύ καλή καριέρα.

Ωστόσο, μετά από δύο χρόνια στους Ατλάντα Χοκς, ο Γκρίφιν, που ανήκει από τις 27 Ιουνίου στους Χιούστον Ρόκετς, σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το μπάσκετ, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σαμς Χαράνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αμερικανό ρεπόρτερ, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, λόγω του θανάτου του ανιψιού του, που το καλοκαίρι του 2023, «έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 2 του χρόνια, «βυθίζοντας» όλη την οικογένεια στο πένθος.

Ο Γκρίφιν έπαιξε σε 92 ματς τις δύο αυτές χρονιές στο ΝΒΑ. Είναι γιος του Εϊντριαν Γκρίφιν, παλιού παίκτη του ΝΒΑ και προποπονητής του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο στους Μπακς στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν.

Just in: Houston Rockets F AJ Griffin is seriously considering stepping away from basketball, sources tell me and @KellyIko. Griffin, 21, was the No. 16 pick in the 2022 NBA draft to Atlanta, then traded to Houston this summer. Sides are preparing for his departure from the game. pic.twitter.com/AyNp1rF4MI

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 12, 2024