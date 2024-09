Τσέλσι: Στην Γκεζτεπέ ο Φοφανά μετά το «ναυάγιο» με την ΑΕΚ (pic)

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει δικό της τον Ντατρό Φοφανά στο παρά πέντε των μεταγραφών, ωστόσο η Τσέλσι βρήκε τη λύση με τον 21χρονο επιθετικό σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει ο όρος ότι οι «μπλε» μπορούν να πάρουν πίσω τον Φοφανά τον Ιανουάριο και να τον πουλήσουν. Αυτός είναι και ο ένας από τους δύο όρους που χάλασαν το deal με την ΑΕΚ, η οποία δεν μπορούσε να το δεχτεί όπως και το ότι οι Άγγλοι ήθελαν να υποχρεώσουν την Ένωση να βάλει για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων βασικό τον παίκτη.

Η Γκεζτεπέ προφανώς δέχθηκε τους όρους της Τσέλσι και έτσι ο Φοφανά θα γίνει κάτοικος Τουρκίας ώστε να πάρει παιχνίδια μιας και στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα δεν υπολογίζεται. Κι από Ιανουάριο βλέπουμε…

🚨🇹🇷 Göztepe SK agree loan deal with Chelsea for David Datro Fofana after AEK Athens move collapsed.

It also include an option to buy and a recall clause in January.#CFC can bring the player back from January 1, 2025. pic.twitter.com/5VsA9x8YJ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024