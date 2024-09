«Δεν τα βρίσκουν ΑΕΚ και Τσέλσι για Φοφανά» (pics)

Πρώτα ο Μιγκέλ Ντιλέινι της «Independent», στη συνέχεια ο Νιζάρ Κινσέλα του BBC και μετά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μέσα από αναρτήσεις τους το βράδυ της Τετάρτης δείχνουν πως η υπόθεση Ντατρό Φοφανά δεν οδεύει καλά για την ΑΕΚ.

Και οι τρεις ουσιαστικά κάνουν λόγο για βασικές διαφωνίες ακόμη ανάμεσα στην Ένωση και την Τσέλσι κι ενώ μετράμε αντίστροφα πλέον για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα.

Fofana’s move to AEK Athens now up in the air due to a late disagreement between the Greek club and Chelseahttps://t.co/rwZPcb6Kvb — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) September 11, 2024

«Η μετακίνηση του Φοφανά στην ΑΕΚ είναι τη δεδομένη στιγμή στον αέρα εξ αιτίας μιας διαφωνίας της τελευταίας στιγμής μεταξύ του ελληνικού συλλόγου και της Τσέλσι», έγραψε ο Ντιλέινι ενώ ο Κινσέλα ανέφερε πως «Ακόμα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει για την μετακίνηση του Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά στην ΑΕΚ, καθώς πλησιάζει η προθεσμία».

Still work to be done on David Datro Fofana’s move to AEK Athens as the deadline approaches. A classic situation of the deadline encouraging last minute negotiations. One to watch. 4 hours and 50 minutes until the Greek window shuts. https://t.co/5HwaWIMIxO — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) September 11, 2024

Από πλευράς του ο Ρομάνο έγραψε πως «η ελληνική μεταγραφική αγορά κλείνει απόψε και οι δύο σύλλογοι εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά σημεία». Όπως φαίνεται λοιπόν, η ιστορία αυτή δύσκολα θα προχωρήσει για την ΑΕΚ που φαίνεται πως ξαναμπήκε στο κόλπο όταν η Τσέλσι έδειξε διάθεση να δανείσει τον ποδοσφαιριστή.