Η Τσέλσι προσπαθεί να απεμπλακεί από τον Φοφανά μετά το «ναυάγιο» με την ΑΕΚ

ΑΕΚ και Τσέλσι δεν κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή για να έρθει στην Ελλάδα ο Νταβίντ Ντατρό Φοφανά με τους μπλε να συνεχίζουν να ψάχνουν μια λύση για να απεμπλακούν από τον 21χρονο φορ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν τα ΜΜΕ από το Νησί, η μετακίνησή του δεν προχώρησε για δύο όρους. Αρχικά, λόγω του ότι οι «μπλε» ήθελαν τη δυνατότητα ανάκλησης του δανεισμού, αν προέκυπτε καλύτερη πρόταση για τον παίκτη τον Ιανουάριο, ενώ ζητούσαν εξασφαλισμένο αριθμό συμμετοχών για τον παίκτη, κάτι που η Ένωση δεν μπορούσε να εγγυηθεί.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέρει ότι η Τσέλσι εξακολουθεί να ψάχνει λύση για τον Ντέιβιντ Ντατρό Φοφανά μετά την κατάρρευση της συμφωνίας με την ΑΕΚ και το κλείσιμο της ελληνικής αγοράς.

Οπως τονίζει ο Ιταλός έγκυρος ρεπόρτερ, η Τσέλσι αναζητάει λύσεις με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Έντσο Μαρέσκα για την τρέχουσα σεζόν.

🚨🔵 Chelsea are still looking for a solution for David Datro Fofana after AEK Athens deal collapsed and Greek market closed.

Chelsea and player’s camp now looking for solutions as he’s out of Maresca’s squad. pic.twitter.com/1ri77rc5D6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024