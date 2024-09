Eπίσημο: Παραμένει στο «τιμόνι» της Άρσεναλ μέχρι το 2027 ο Αρτέτα (pic)

Είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες μέρες, πλέον όμως πήρε κι επίσημη μορφή. Η Άρσεναλ δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στη δουλειά του Μικέλ Αρτέτα και γι’ αυτό τον λόγο έσπευσε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή μέχρι το 2027.

Ο 42χρονος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» και την επόμενη τριετία, με τους Λονδρέζους να τον επιβραβεύουν για την εκπληκτική πρόοδο που έχει κάνει από το 2019, όταν ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (12/9) ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία, με την Άρσεναλ να τονίζει στα social media: «Υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε, το μέλλον του Αρτέτα είναι εδώ».

Αν ο Αρτέτα εξαντλήσει το συμβόλαιό του θα έχει κλείσει μια 7ετία στους «κανονιέρηδες», με τους οποίους έχει πανηγυρίσει το FA Cup το 2020 και δύο Community Shield (2020,2023).

Belief in what we do.

Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5

— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024