Η Μονακό ζήτησε… συγγνώμη από τον Παναθηναϊκό για την ήττα από τη Ρεάλ

Η Μονακό ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης (77-75), από το buzzer beater του Ντεκ, στα πλαίσια φιλικής αναμέτρησης των δύο ομάδων, που βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας.

Οι Μονεγάσκοι, με τους Καλάθη και Παπαγιάννη στη σύνθεσή τους, δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Μαδριλένους και θέλησαν να… απολογηθούν στον Παναθηναϊκό.

=⚪️⚫️ GABRIEL DECK FOR THE WIN ! 🔥

Γιατί η Μονακό ζήτησε συγγνώμη; Οι δηλώσεις του Μούσα που ανέφερε ότι οι Μαδριλένοι είναι καλύτερη ομάδα από τους «πράσινους», με τη Μονακό να «απαντά» σε αυτό, τονίζοντας μέσω Χ (πρώην Twitter) ότι θα κερδίσει τη Ρεάλ την επόμενη φορά.

Dzanan Musa believes Real Madrid are a better team than Panathinaikos despite their signings 👀 pic.twitter.com/fTrKevFc6M

«Συγγνώμη δεν μπορέσαμε να το κάνουμε σήμερα Παναθηναϊκέ. Θα τους κερδίσουμε την επόμενη φορά», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Sorry we couldn’t do it tonight, Panathinaikos 😢

We’ll get them next time… https://t.co/kc7V7Jpv7V pic.twitter.com/SRgCS8s2I9

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) September 11, 2024