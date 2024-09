Τον γύρω του κόσμου έχουν κάνει οι φρικιαστικές εικόνες από τις καταστροφές που άφησε πίσω του ο τυφώνας Yagi στο Βιετνάμ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους.

Πρόκειται για την πιο ισχυρή καταιγίδα που σημειώθηκε φέτος στην Ασία, με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 16 Μποφόρ, σύμφωνα με το BBC.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί και 13 αγνοούνται μετά την κατάρρευση της γέφυρας Phong Chau στην επαρχία Phu Tho, μια κατασκευή μήκους 375 μέτρων.

Σχεδόν 50.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις παράκτιες πόλεις του Βιετνάμ, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

Τα σχολεία έκλεισαν προσωρινά σε 12 βόρειες επαρχίες, συμπεριλαμβανομένου του Ανόι.

Πριν χτυπήσει το Βιετνάμ, ο τυφώνας Yagi άφησε νεκρούς 24 ανθρώπους στη νότια Κίνα και τις Φιλιππίνες.

Μερικές ώρες νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι τραυματίες ανέρχονταν σε 247.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», σημείωσε ο Νγκουγέν Χόανγκ Χίεπ, αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

This isn’t a scene from a sci-fi or horror film-it’s Vietnam, after the devastating super typhoon #Yagi. Lives lost, homes destroyed. How much more will it take for us to wake up? Climate change is not fiction-it’s here, it’s real. #ClimateCrisis #ActNow

pic.twitter.com/0giTSuMlj7

— Anand Pradhan (@apradhan1968) September 9, 2024