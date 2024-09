Τουλάχιστον 24 νεκροί μετά το πέρασμα του τυφώνα Yagi στο Βιετνάμ

Ο τυφώνας Yagi, ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε στη Ασία φέτος, άφησε πίσω του τουλάχιστον 24 νεκρούς και 299 τραυματίες στο βόρειο Βιετνάμ, που σαρώθηκε από κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανακοίνωσαν οι αρχές αργά το βράδυ χθες Κυριακή, προειδοποιώντας πως υπάρχει κίνδυνος για νέες πλημμύρες.

Ο τυφώνας, που προηγουμένως έπληξε την Κίνα, έφθασε πάνω από το έδαφος στις βορειοανατολικές ακτές του Βιετνάμ προχθές Σάββατο.

Προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της λειτουργίας δικτύων τηλεπικοινωνιών σε διάφορους τομείς της χώρας, ειδικά στις επαρχίες Κουάνγκ Νινχ και Χαϊφόνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης στο Ανόι.

In #Vietnam, at least 14 people lost their lives and 176 injured as #TyphoonYagi struck its coastline.

Vietnamese officials described #Yagi as one of the most deadly #typhoons to hit the region in the recent decade, leaving more than 3 million people without electricity in… pic.twitter.com/EtLqaTOIox

— BN Adhikari (@AdhikariBN) September 9, 2024