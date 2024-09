Το φανταστικό πλάνο του σερ Ράτκλιφ για νέο μυθικό γήπεδο της Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καλά τον φετινό μαραθώνιο της Πρέμιερ Λιγκ και οι διαμαρτυρίες για την κάκιστη αγωνιστική εικόνα της ομάδας είναι… αμέτρητες.

Ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, σερ Τζιμ Ράτκλιφ προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματα που βασανίζουν την Γιουνάιτεντ αλλά αυτό που έχει προτεραιότητα (και όχι άδικα) για τον ιδιοκτήτη της ομάδας είναι η κατασκευή νέου γηπέδου.

Το Ολντ Τράφορντ είναι συνδεδεμένο με την Γιουνάιτεντ, θα είναι πάντα το «θέατρο των ονείρων» αλλά είναι ένα γήπεδο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου συλλόγου, όπως είναι η ομάδα του Μάντσεστερ.

Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πλάνο που έχει στα σκαριά ο σερ Ράτκλιφ για την κατασκευή νέου γηπέδου της Γιουνάιτεντ και η αγγλική εφημερίδα Sun αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ, πως ο πανίσχυρος ιδιοκτήτης της ομάδας, σχεδιάζει ένα μέγκα γηπεδικό πρότζεκτ.

Γήπεδο 100.000 θέσεων με κόστος 2 δισεκατομμύρια λίρες!

Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό ρεπορτάζ, ο σερ Ράτκλιφ και το επιτελείο του έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον δήμαρχο της πόλης αλλά και άλλες αρχές της περιοχής για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Πάντα με βάση τις σχετικές πληροφορίες, το πλάνο του ιδιοκτήτη της Γιουνάιτεντ είναι ένα γήπεδο χωρητικότητας 100.000 θεατών, το οποίο θα είναι ένα «Γουέμπλεϊ» του Βορρά και το κόστος για την κατασκευή του συγκεκριμένου γηπέδου θα φτάσει (σύμφωνα με τους σχεδιασμούς) τα δύο δισεκατ. λίρες, σχεδόν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Man Utd make huge progress towards building 100,000-seater ‘Wembley of the North’ stadium in £2BILLION project

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 9, 2024