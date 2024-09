Νέο βίντεο της Χαμάς με τον αμερικανοϊσραηλινό όμηρο που εκτελέστηκε στη Ράφα

Η Χαμάς δημοσίευσε το τρίτο κατά σειρά βίντεο ψυχολογικού πολέμου με τον αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλεν που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και μετακόμισε στην Ιερουσαλήμ. O Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλεν ήταν ακρωτηριασμένος στο ένα χέρι, καθώς προσπάθησε να επιστρέψει χειροβομβίδα που έριξαν σε καταφύγιο που βρίσκονταν.

Νωρίτερα στην εβδομάδα, η Χαμάς δημοσίευσε δύο ακόμη βίντεο ομήρων εντείνοντας την πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων, αλλά και την πίεση προς τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ανακοινώσει την τιμωρία των ηγετών της Χαμάς σε δικαστήριο ή με στρατιωτική επιχείρηση στο πεδίο της μάχης ως πρώτη αντίδραση στην είδηση των έξι νεκρών ομήρων.

Νωρίτερα στην ημέρα Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής έδωσε ως προεκλογική υπόσχεση την δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ σε αντίποινα για την απαγωγή των Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών.

Σήμερα ο Οσάμα Χαμντάν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς άφησε υπόνοιες στο Al Jazeera, πως οι όμηροι δεν εκτελέστηκαν αλλά σκοτώθηκαν στην επιχείρηση απελευθέρωσής τους. Αντίθετα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Αμπού Ομπέιντα έκανε λόγο για αλλαγή του πρωτοκόλλου κράτησης μετά από προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων. Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης κάνει λόγο για εκτέλεση των έξι ομήρων. Τα βίντεο της Χαμάς επίσης υπονοούν την εκτέλεση τους.

⚡️BREAKING: Former Israeli soldier Hersh Goldberg-Polin, who was killed,

«I am asking President Biden, Anthony Blinken, and all my fellow American citizens to do everything you can to stop the war, end this madness, and bring me home now.» pic.twitter.com/7mYJvYpl87

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 5, 2024