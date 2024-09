Μυθικός: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του και έγραψε ιστορία (pic)

Ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σήμερα (5/9/2024) έφτασε τα 900 επίσημα γκολ στην καριέρα του.

Ο ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σκόραρε στον αγώνα της Πορτογαλίας εναντίον της Κροατίας στη Λισαβόνα και πανηγύρισε για 900η φορά!

Σε ηλικία 39,5 ετών πλέον, ο CR7 βάζει πλώρη για τα 1.000 γκολ, ενώ έχει πετύχει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον, σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία στατιστικής και ιστορίας του ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ο Ρονάλντο είναι επίσης πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 450 γκολ, πρώτος σε επίπεδο Champions League/Κυπέλλου Πρωταθλητριών με 140 (Μέσι 129) και πρώτος σε επίπεδο εθνικών ομάδων με 131 (Μέσι 109 με την Αργεντινή).

CRISTIANO RONALDO HAS SCORED THE 900TH GOAL OF HIS CAREER FOR CLUB AND COUNTRY!!! 🤯

GOAT THINGS 🐐 pic.twitter.com/MLpdZkZMd1

— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2024