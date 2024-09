Στην Ελλάδα ο Φουρνιέ – Αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic+vid)

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Εβάν Φουρνιέ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος σούπερ σταρ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» περίπου στις 23:40, καθώς η πτήση του από το Παρίσι είχε μια μικρή καθυστέρηση.

Μάλιστα ο μάνατζερ του Φουρνιέ δημοσίευσε μια φωτογραφία από το αεροπλάνο τη στιγμή που προσγειώθηκε στην Ελλάδα.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς περίμενε τον Γάλλο για να τον καλωσορίσει στο μεγάλο λιμάνι. Θυμίζουμε ότι αύριο στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ΣΕΦ.

He is here!!! @EvanFourmizz

👀 on the t-shirt#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2nKRsEYdQq

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2024