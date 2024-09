Νάπολι: Δανεικός στην Γαλατασαράι ο Όσιμεν (pic)

Ακόμη ένα πονοκέφαλο για τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως προσθέτει η Γαλατασαράι, ενόψει της αναμέτρησης για το League Phase του Europa League, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο προχωρά στον δανεισμό του Βίκτορ Όσιμεν από τη Νάπολι.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλογους, με το τουρκικό κλαμπ να πληρώνει το μισθό του Νιγηριανού φορ ενόψει της νέας σεζόν και αναμένεται το τελικό ραντεβού με τον παίκτη τις επόμενες ώρες.

«Η Γαλατασαράι έφτασε σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Νάπολι για τον δανεισμό του Βίκτορ Όσιμεν! Για ένα χρόνο, καλυμμένος ο μισθός, με τη Νάπολι να έχει αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Οι άνθρωποι της Γαλατά θα συναντηθούν με τον Όσιμεν στη Νάπολι τις επόμενες ώρες για το οριστικό πράσινο φως για την ολοκλήρωση του deal», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Χ ο Ρομάνο.

🚨🟡🔴 Galatasaray have reached an agreement in principle with Napoli over loan deal for Victor Osimhen!

One year loan, salary covered as Napoli have accepted these conditions.

Gala’s delegation to meet with Osimhen in Napoli in next hours for final green light to the move. pic.twitter.com/Heh7SJ50Yc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024