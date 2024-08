Ο Νόρις πήρε τη νίκη στο… σπίτι του Φερστάπεν (pics)

Τη δεύτερη νίκη της φετινής σεζόν – αλλά και συνολικά της καριέρας του στη Formula 1 – πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις στο ολλανδικό Grand Prix και συγκεκριμένα στην πίστα του Τσάντφουρτ.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατάφερε να κρατήσει άνετα πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, και να σταματήσει το αήττητο σερί του Ολλανδού στην πατρίδα του, αφού ο «πιλότος» της Red Bull μετρούσε τρεις νίκες σε ισάριθμούς αγώνες από το 2021, όταν το ολλανδικό Grand Prix επανήλθε στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, με τον Μονεγάσκο να δίνει σπουδαία μάχη και να δικαιώνεται. Επόμενος αγώνας στο φετινό πρωτάθλημα είναι στην Ιταλία και στη θρυλική πίστα της Μόντσα, το τριήμερο 30/8-1/9.

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72)

