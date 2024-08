Πελίστρι: «Νέες περιπέτειες, ανυπομονώ να σας συναντήσω» (pic)

Ο Φακούντο Πελίστρι είναι εδώ και μερικές ώρες ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός συμπεριλήφθηκε κατευθείαν στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού», ενώ είναι πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής στον αποψινό αγώνα του «τριφυλλιού» απέναντι στη Λανς για τα playoffs του Europa Conference League.

Λίγο πριν από την αναμέτρηση ο Πελίστρι έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των «πρασίνων», δηλώνοντας ανυπόμονος για τις νέες περιπέτειες που έρχονται, αλλά και για να γνωρίσει τον κόσμο της ομάδας!

«Νέες περιπέτειες! Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ για το καλωσόρισμα ανυπομονώ να σας συναντήσω!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

new adventures!

thanks @paofc_ for the welcome! looking foward to meet you pic.twitter.com/toeOnG4nzI

— Facu Pellistri (@FPellistri07) August 22, 2024