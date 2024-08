«Συμφώνησε με τη Γιουνάιτεντ για Πελίστρι ο Παναθηναϊκός» (pic)

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Φακούντο Πελίστρι σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία. Νεότερα δημοσιεύματα λοιπόν, μετά από εκείνα που προηγήθηκαν μέσα στη μέρα, κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία των «πράσινων» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με ποσό-ρεκόρ για την ιστορία της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, στο Νησί υποστηρίζουν πως ο Παναθηναϊκός θα δώσει 10 εκατ. ευρώ στους «κόκκινους διαβόλους» για τον 22χρονο εξτρέμ και περίπου 1,5 εκατ. υπό μορφή μπόνους.

Το ρεπορτάζ από την Αγγλία αναφέρει πως ο Ουρουγουανός άσος θα αποχαιρετήσει την Τρίτη (20/8) τους συμπαίκτες του και στη συνέχεια θα μπει στο αεροπλάνο για Αθήνα. Αν οι διαδικασίες προχωρήσουν γρήγορα δεν αποκλείεται μάλιστα ο Παναθηναϊκός να τον δηλώσει στη λίστα για τα δύο ματς με τη Λανς στα πλέι οφ του Conference League. Μάχες που είναι σημαντικές για το ευρωπαϊκό του μελλον.

🚨🚨🚨

BREAKING:

🟢Panathinaikos FC agree personal terms with Facundo Pellistri.

Panathinaikos agree club record £10m deal to sign Facundo Pellistri.

£8.6m plus £1.4m in add ons.

The Player will say his goodbyes tomorrow morning before flying directly to Greece🇬🇷.#MUFC pic.twitter.com/5gPAhmgJnQ

— MANUTD SOURCES (@Manutd_addicts) August 19, 2024