Επιμένουν στην Αγγλία: «Σε επαφές με τη Γιουνάιτεντ για Πελίστρι ο Παναθηναϊκός» (pic)

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται στο εξωτερικό τα δημοσιεύματα σχετικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φακούντο Πελίστρι.

Μπορεί χθες οι «πράσινοι» να διέψευσαν το οτιδήποτε σχετικά με τον Ουρουγουανό άσο, ωστόσο η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι διαφορετική.

Το πρωί ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε πως μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει deal με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή ενώ το απόγευμα ήρθε και νέο ρεπορτάζ από το Sky Sports.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία στο οικονομικό, αλλά και πως η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο δανεισμού του Πελίστρι. Κάτι τέτοιο όμως δεν το θέλει η Γιουνάιτεντ, όπως αναφέρουν στο Νησί.

O Πελίστρι ήταν εκτός αποστολής στο ματς της πρεμιέρας με τη Φούλαμ καθώς κουβαλούσε τιμωρία από τη Γρανάδα που αγωνιζόταν πέρσι ως δανεικός. Έτσι κι αλλιώς βέβαια ο Φακούντο Πελίστρι δεν είναι στα πλάνα του Έρικ Τεν Χάαγκ και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αποχωρήσει από την ομάδα αυτό το καλοκαίρι.

BREAKING: Panathinaikos are in advanced talks with Manchester United over the signing of forward Facundo Pellistri 🚨 pic.twitter.com/kC5ZuoSmP0

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2024