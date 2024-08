Τρία μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σε περιπολία “τραυματίστηκαν ελαφρά“ από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο όχημά τους που έφερε σαφώς τα διακριτικά των Ηνωμένων Εθνών στο χωριό Γιαρίν του νοτίου Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) Αντρέα Τενέντι.

“Όλα τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης που συμμετείχαν στην περιπολία επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους“, δήλωσε ο εκπρόσωπος χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος της έκρηξης.

“Ερευνούμε το συμβάν. Υπενθυμίζουμε σθεναρά σε όλες τις πλευρές και στους δρώντες την ευθύνη τους να αποφεύγουν τα πλήγματα στα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης και στους αμάχους“.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έκρηξης:

The location of the Israeli raid that targeted a house in the town of Dhahira, south of Lebanon, and resulted in the injury of 3 UNIFIL soldiers who were present in the area.

UNIFIL forces announced that 3 of its members were slightly injured during a patrol when an explosion… pic.twitter.com/zFCKbOTiE9

