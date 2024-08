ΠΑΟΚ: Πήρε Κολομβιανό επιθετικό από την Γουότφορντ για την Β’ ομάδα (pic)

Τον δανεισμό του Χόρχε Ουρτάδο στον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μέσω τον social media η Γουότφορντ. Ο αγγλικό σύλλογος, γνωστοποίησε πως ο 20χρονος Κολομβιανός επιθετικός θα αγωνιστεί στους Θεσσαλονικείς τη σεζόν 2024-25, ενώ στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδας, υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ουρτάδο προορίζεται για τη Β’ ομάδα του ΠΑΟΚ και στην Γουότφορντ μετακόμισε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν και έφυγε για πρώτη φορά από τη χώρα του και τη Ρεάλ Καρταχένα. Το τέλος της περασμένης χρονιάς τον βρήκε δανεικό στην Τζίλιγχαμ. «Ο Χόρχε Ουρτάδο συμφώνησε να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, με τον ελληνικό σύλλογο να έχει οψιόν αγοράς. Καλή τύχη Χόρχε!», αναφέρει η ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου.

ℹ️ Jorge Hurtado has agreed to sign for PAOK on loan, with the Greek club holding an option to purchase.

Best of luck, Jorge! 💛

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 15, 2024