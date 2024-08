Τελειώνει από τη Χάιντουκ ο Πέρισιτς (pic)

Μόλις λίγους μήνες φαίνεται πως κράτησε η επιστροφή του Ιβάν Πέρισιτς στη Χάιντουκ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης σούπερ σταρ αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την κροατική ομάδα και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο έμπειρος άσος κόπηκε από την αποστολή της Χάιντουκ για το πρόσφατο ματς με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και μετά το ματς ο Τζενάρο Γκατούζο αποκάλυψε πως ο Πέρισιτς του έχει ζητήσει να αποχωρήσει.

Η Χάιντουκ ενδέχεται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Conference League, με την ίδια να καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρουζόμπεροκ μετά το 0-0 στο πρώτο ματς εκτός έδρας.

🚨🇭🇷 Ivan Perisić, available on the market as he’s set to leave Hajduk Split in the final weeks of the transfer window. pic.twitter.com/BvebflkU1z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024