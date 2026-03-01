Μεσολόγγι: Συναγερμός στο νοσοκομείο λόγω φωτιάς από βραχυκύκλωμα – Σε εξέλιξη μεταφορά ασθενών
Φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότατα λόγω βραχυκυκλώματος στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου Μεσολογγίου όπου στεγάζεται η Καρδιολογική Κλινική.
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί εμφανίστηκαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, ενώ για προληπτικούς λόγους βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς ασθενών από τους επάνω ορόφους προς το ισόγειο.
Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική, πιθανότατα έπειτα από βραχυκύκλωμα. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.
Οι καπνοί επεκτάθηκαν και στον τρίτο όροφο όπου βρίσκεται η Παθολογική Κλινική, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το προσωπικό του νοσοκομείου.
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση προληπτικής μεταφοράς ασθενών προς ασφαλέστερους χώρους στο ισόγειο, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και του υγειονομικού προσωπικού.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
- Μεσολόγγι: Συναγερμός στο νοσοκομείο λόγω φωτιάς από βραχυκύκλωμα – Σε εξέλιξη μεταφορά ασθενών
- Mε μοναδικό στόχο τη νίκη στις Σέρρες ο Ολυμπιακός
- Αρκάς: «Καλό μήνα» για τον μήνα Μάρτιο
- Από τη Σκανδιναβία με αγάπη: Τρία «κόλπα» που θα σας ανεβάσουν την ψυχολογία
- Χάντμπολ: Η Εθνική Γυναικών δεν ταξιδεύει στο Ισραήλ λόγω της έκρυθμης κατάστασης
- Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις την Κυριακή – Πού θα βρέξει
- ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
- Έρευνα: Τα σημάδια που «καρφώνουν» τους ναρκισσιστές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις