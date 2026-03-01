sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Χάντμπολ: Η Εθνική Γυναικών δεν ταξιδεύει στο Ισραήλ λόγω της έκρυθμης κατάστασης
Άλλα Αθλήματα 01 Μαρτίου 2026, 08:16

Χάντμπολ: Η Εθνική Γυναικών δεν ταξιδεύει στο Ισραήλ λόγω της έκρυθμης κατάστασης

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος η Εθνική Γυναικών δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την 3η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Euro 2026

Η Εθνική χάντμπολ των Γυναικών θα αντιμετώπιζε την Τετάρτη (4/3) το Ισραήλ στην πόλη Ριζόν Λεζιόν για την 3η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Euro 2026, ωστόσο το ταξίδι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί λόγω της έκρυθμης κατάστασης με το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Όπως ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ (ΕHF) την ΟΧΕ το παιχνίδι ανάμεσα στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των δύο χωρών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αντιπρόταση της Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος για διεξαγωγή και των δύο αναμετρήσεων με τους Ισραηλινούς επί ελληνικού εδάφους (στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης συγκεκριμένα) έγινε αποδεκτή από την αντίστοιχη Ομοσπονδία του Ισραήλ, ενώ θετική παρουσιάζεται και η ΕHF.

Αυτό το οποίο παραμένει ερωτηματικό είναι αν η αποστολή της Εθνικής Ισραήλ καταφέρει να ταξιδεύσει στην Ελλάδα, καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιτραπούν ξανά οι πτήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας χάντμπολ

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει τα κάτωθι σχετικά με τον αγώνα Ισραήλ- Ελλάδα την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τα προκριματικά του ΕURO 2026:

«Ο Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώστας Γκαντής επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση ενημερώνοντας τον για το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισραήλ την Τρίτη 3 Μαρτίου και συμφωνήθηκε η από κοινού διαχείριση της κατάστασης, ώστε να μην διακινδυνέψει σε καμία περίπτωση η ασφάλεια της αποστολής της Εθνικής ομάδας.

Ακολούθως η ΟΧΕ απέστειλε έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην οποία προώθησε την ταξιδιωτική οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, εγείροντας προφανή θέματα ασφαλείας.

Σήμερα (σ.σ. 28/2) το πρωί υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της ΟΧΕ με τον Πρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Χάντμπολ Ίνταν Μιζράχι και η πρόταση της Ελλάδας ήταν -για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων- να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης ως ακολούθως: Παρασκευή 6/3, Ισραήλ- Ελλάδα (3η αγωνιστική 6ου ομίλου) και Κυριακή 8/3, Ελλάδα – Ισραήλ (4η αγωνιστική 6ου ομίλου).

Την πρόταση αποδέχθηκε η Ισραηλινή Ομοσπονδία, ενημερώνοντας εγγράφως και την EHF.

Σήμερα  (σ.σ. 28/2)  αργά το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ ενημέρωσε την ΟΧΕ ότι ο προγραμματισμένος αγώνας Ισραήλ- Ελλάδα την Τετάρτη 4/3 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του ΕURO 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με την πρόταση να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στην Ελλάδα, η ΕHF δεν είναι αντίθετη, ωστόσο παραμένει ερωτηματικό το αν η αποστολή του Ισραήλ καταφέρει να ταξιδεύσει στην Ελλάδα, καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιτραπούν ξανά οι πτήσεις».

Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
