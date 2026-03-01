Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ο σκύλος της φυλής Μαλαμούτ της Αλάσκας: Αγέρωχος, ρωμαλέος, δοσμένος στην οικογένειά του
Pet Stories 01 Μαρτίου 2026, 10:00

Ο σκύλος της φυλής Μαλαμούτ της Αλάσκας: Αγέρωχος, ρωμαλέος, δοσμένος στην οικογένειά του

Ο σκύλος Μαλαμούτ της Αλάσκας (Alaskan Malamute) είναι γεννημένος για να αφοσιώνεται στον άνθρωπό του. Ας τον γνωρίσουμε!

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Σκύλος με επιβλητικό παράστημα, εντυπωσιακό τρίχωμα, αθλητικός «τύπος», που η καρδιά του χτυπά για την οικογένειά του. Γι’ αυτό δεν αντέχει να μένει πολλές ώρες μόνος του.

Ο χαρακτήρας και οι ανάγκες του

«Παρά τη λυκοειδή εμφάνισή του, ο Μαλαμούτ είναι γενικά φιλικός και κοινωνικός σκύλος. Έχει έντονο το αίσθημα της αγέλης και δένεται βαθιά με την οικογένειά του», περιγράφει η εκτροφέας της φυλής, Ναταλία Καρπένκο.

Είναι ιδανικός για δραστήριους ανθρώπους ή οικογένειες που αγαπούν τη φύση

Ο Μαλαμούτ είναι μεγαλόσωμος και μυώδης σκύλος

Είναι ιδιαίτερα στοργικός με τα μέλη της οικογένειας, συνεχίζει η εκτροφέας, και, συχνά, δείχνει υπομονή με τα παιδιά.

Ωστόσο, λόγω της ανεξάρτητης φύσης του, δεν είναι πάντα εύκολος στην εκπαίδευση. Χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και θετική ενίσχυση από τη νεαρή του ηλικία.

Η ενεργητικότητα της φυλής είναι υψηλή. Ο Μαλαμούτ απαιτεί καθημερινή άσκηση και πνευματική διέγερση.

Μεγάλες βόλτες, τρέξιμο, πεζοπορία και δραστηριότητες, όπως το canicross ή η έλξη αντικειμένων είναι ιδανικές για την εκτόνωση της ενέργειάς του.

Αν δεν ασκείται επαρκώς, τονίζει η κα Καρπένκο, μπορεί να εμφανίσει καταστροφική συμπεριφορά ή έντονο σκάψιμο, καθώς έχει φυσική τάση να ανοίγει λάκκους.

«Με επιβλητική εμφάνιση, πλούσιο τρίχωμα και δυνατή σωματοδομή, ο Μαλαμούτ ξεχωρίζει όχι μόνο για την ομορφιά του. Αλλά και για τον χαρακτήρα, την αντοχή και την αφοσίωσή του στον άνθρωπο», αναφέρει η κα Καρπένκο.

Μορφολογία

Ο Μαλαμούτ, περιγράφει η εκτροφέας, είναι μεγαλόσωμος και μυώδης σκύλος.

Το κεφάλι του είναι φαρδύ με όρθια αυτιά και χαρακτηριστική «μάσκα» στο πρόσωπο.

Τα μάτια του είναι, συνήθως, καστανά στα οποία αντικατοπτρίζονται εξυπνάδα και εγρήγορση.

Το πυκνό, διπλό τρίχωμά του τον προστατεύει από το κρύο. Το εσωτερικό στρώμα είναι μαλακό και μονωτικό, ενώ το εξωτερικό πιο σκληρό και αδιάβροχο.

Τα συνηθέστερα χρώματα είναι το γκρι με λευκό, το μαύρο με λευκό και το κόκκινο με λευκό.

Η περιποίηση του τριχώματός του

Η φροντίδα του τριχώματός του, ενημερώνει η κα Καρπένκο, απαιτεί τακτικό βούρτσισμα, ιδιαίτερα στις περιόδους έντονης τριχόπτωσης (άνοιξη και φθινόπωρο).

Αν και είναι καθαρός σκύλος και συχνά αυτοκαθαρίζεται όπως οι γάτες, χρειάζεται προσοχή στην υγιεινή των αυτιών, των νυχιών και των δοντιών του.

Επιπλέον, λόγω της καταγωγής του από τα ψυχρά κλίματα, δυσκολεύεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και χρειάζεται δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι.

Η υγεία του

Όσον αφορά την υγεία, ο Μαλαμούτ θεωρείται γενικά ανθεκτική φυλή, αλλά, μπορεί να εμφανίσει ορισμένες κληρονομικές παθήσεις, όπως δυσπλασία ισχίου ή προβλήματα στα μάτια.

Η σωστή διατροφή, η τακτική άσκηση και οι προληπτικές κτηνιατρικές εξετάσεις συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της καλής του υγείας.

Το προσδόκιμο ζωής του κυμαίνεται, συνήθως, από 10 έως 14 έτη.

Οι άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για τον Μαλαμούτ

Ο Μαλαμούτ της Αλάσκας, διευκρινίζει η κα Καρπένκο, δεν είναι κατάλληλος για όλους.

Δεν προσαρμόζεται εύκολα σε μικρούς χώρους αν δεν έχει επαρκή άσκηση και δεν αντέχει τη μοναξιά για πολλές ώρες.

Είναι ιδανικός για δραστήριους ανθρώπους ή οικογένειες που αγαπούν τη φύση και μπορούν να του προσφέρουν χρόνο, εκπαίδευση και κίνηση.

Γενικά, ο Μαλαμούτ της Αλάσκας είναι ένας επιβλητικός, δυναμικός και τρυφερός σύντροφος. Συνδυάζει την άγρια ομορφιά του Βορρά με έναν βαθιά κοινωνικό και αφοσιωμένο χαρακτήρα.

Για όσους είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες του, μπορεί να αποτελέσει έναν πιστό φίλο και συνεργάτη για πολλά χρόνια.

Η ιστορία της φυλής

Σε ό,τι αφορά στην ιστορία της φυλής Μαλαμούτ της Αλάσκας (Alaskan Malamute), η κα Καρπένκο αφηγείται: «Είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο εντυπωσιακές ράτσες σκύλων έλκηθρου στον κόσμο. Η καταγωγή του εντοπίζεται στις παγωμένες περιοχές της Αλάσκας, όπου η φυλή αναπτύχθηκε από τη φυλή των Ινουίτ Mahlemut.

Οι σκύλοι αυτοί χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά βαρέων φορτίων με έλκηθρα σε μεγάλες αποστάσεις, κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σε αντίθεση με άλλες ράτσες έλκηθρου που φημίζονται για την ταχύτητα, ο Μαλαμούτ διακρίνεται κυρίως για τη δύναμη και την αντοχή του.

Ήταν απαραίτητος συνεργάτης για την επιβίωση των ανθρώπων στις πολικές περιοχές, καθώς βοηθούσε στο κυνήγι, στη μεταφορά προμηθειών και στην προστασία».

Οι σκύλοι μας είναι η οικογένειά μας

Κλείνοντας, η κα Καρπένκο, αναφέρει: «Η καθημερινότητά μας πάνω από όλα είναι τα σκυλιά μας, καθώς είναι μέλη της οικογένειάς μας. Ζουν μαζί μας, μοιράζονται την καθημερινότητά μας και ανατρέφονται με αγάπη και σεβασμό».

Η εκτροφέας της φυλής Alaskan Malamute, Ναταλία Καρπένκο

⃰ Η κυρία Ναταλία Καρπένκο είναι εκτροφέας της φυλής Alaskan Malamute.

Η σχέση της με τα Alaskan Malamutes δεν είναι απλώς μια ενασχόληση. Είναι ένα βίωμα που ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία στην πατρίδα της.

Και, όπως λέει: «Πριν από 10 χρόνια, όταν οι συνθήκες στην Ελλάδα ήταν πλέον κατάλληλες, απέκτησα το πρώτο μου Malamute, σηματοδοτώντας την αρχή ενός σπουδαίου ταξιδιού που οδήγησε στη δημιουργία του INVICTUS MAL.

Τα σκυλιά μας είναι πρωταθλητές μορφολογίας, έχοντας κατακτήσει μεγάλες διακρίσεις σε εκθέσεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Ως ενεργό μέλος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος (ΣΕΕΣΕ), δεσμεύομαι για την τήρηση των υψηλότερων προτύπων εκτροφής.

Όλες οι γέννες μας συνοδεύονται από επίσημη άδεια του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) και τα απαραίτητα Pedigree».

googlenews

