Περίπατος των Λέικερς (101-129), μεγάλη νίκη για τους Χιτ (115-105) – Τα αποτελέσματα του NBA
Δείτε όλη τη δράση από τους βραδινούς αγώνες του NBA
Μετά από τρεις απογοητευτικές ήττες, οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα στο NBA, διαλύοντας τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (129-101), με επιβλητική εμφάνιση.
Ο Λούκα Ντόντσιτς ηγήθηκε με 26 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 22 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, σε μία ακόμη γεμάτη εμφάνιση. Οι Λέικερς αντέδρασαν ιδανικά, βάζοντας τέλος σε σερί τριών ηττών συνολικά και εκτός έδρας.
Η ομάδα του Λος Άντζελες μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα, ευστοχώντας στα 12 από τα πρώτα 21 σουτ και χτυπώντας με πέντε τρίποντα για το γρήγορο 33-16. Αντίθετα, οι Γουόριορς ξεκίνησαν 2/17 από τα 7,25 μ. και ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 12/44 τρίποντα.
Ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 18 πόντους με 7/11 σουτ, ο Λουκ Κέναρντ είχε 16 από τον πάγκο με τέσσερα τρίποντα, ενώ ο ΝτεΆντρε Έιτον μάζεψε 10 ριμπάουντ.
Για το Γκόλντεν Στέιτ, που παρατάχθηκε χωρίς τον Στεφ Κάρι (δέκατο σερί ματς εκτός) και τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο Γκουί Σάντος ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, συνεχίζοντας το θετικό του σερί.
Από την άλλη, οι Τορόντο Ράπτορς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα play offs του NBA, πανηγυρίζοντας ένα άνετο «διπλό» στην έδρα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 125-134.
Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν την μάχη για την απευθείας είσοδο στα play offs του ΝΒΑ, πανηγυρίζοντας τη νίκη απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 115-105.
Στα υπόλοιπα ματς, μεγάλες νίκες πέτυχαν οι Σάρλοτ Χόρνετς και Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 109-93 και 105-115 αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Σάρλοτ Χόρνετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 109-93
Μαϊάμι Χιτ – Χιούστον Ρόκετς 115-105
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Τορόντο Ράπτορς 125-134
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Λος Άντζελες Λέικερς 101-129
Γιούτα Τζαζ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 105-115
