Μετά την χθεσινή ανακοίνωση στην οποία ζητούσε τον «άμεσο» τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών στον Ιράν, η Κίνα σε νέα σημερινή της ανακοίνωση, καλεί τους πολίτες της στο Ισραήλ να εγκαταλείψουν τη χώρα το συντομότερο δυνατό ή να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος Τάμπα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε επίσης την Κυριακή τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να φύγουν «το συντομότερο δυνατό», απαριθμώντας τέσσερις χερσαίες οδούς προς το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Τουρκία και το Ιράκ.

Κίνα: «Θρασύτατη επιθετικότητα εναντίον ενός κυρίαρχου έθνους»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν το Σάββατο, στοχεύοντας τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στην επιχείρηση, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε σχόλιό του την Κυριακή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας επέκρινε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «θρασύτατη επιθετικότητα εναντίον ενός κυρίαρχου έθνους» και «πολιτική ισχύος και ηγεμονία».

Το Xinhua ανέφερε ότι η χρήση στρατιωτικού καταναγκασμού από την Ουάσιγκτον αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» των σκοπών και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παρέκκλιση από «θεμελιώδεις κανόνες των διεθνών σχέσεων».

Αναστολή πτήσεων

Ξεχωριστά, η αεροπορική εταιρεία Cathay Group (1981.HK) με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ανέστειλε, σύμφωνα με το Reuters, τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος περιφερειακές εντάσεις μετά τις επιθέσεις.

Η αναστολή επηρεάζει τις επιβατικές πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ, καθώς και τις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών που εκτελούνται μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Αλ Μακτούμ στο Ντουμπάι, της Cathay, της μητρικής εταιρείας της Cathay Pacific Airways, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ανέφερε ότι αναδρομολογεί τις πτήσεις που συνήθως περνούν πάνω από την πληγείσα περιοχή.