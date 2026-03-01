magazin
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Culture Live 01 Μαρτίου 2026, 08:00

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Spotlight

Αν και έχει γίνει γνωστός για τις γροθιές που ρίχνει σε όσους χαρακτήρες του κινηματογράφου το αξίζουν, ο σταρ των ταινιών δράσης Τζέισον Στέιθαμ διαθέτει επίσης χιούμορ – αν και η κλίση του στην κωμωδία δεν είναι τόσο γνωστή όσο το ταλέντο του στο ξύλο.

Φαίνεται ότι αυτή την άποψη συμμερίζεται και η υποψήφια για Όσκαρ Ρόουζ Μπερν, η οποία πρόσφατα ανέφερε ποια ταινία που έχει συμμετάσχει θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι».

Και τυχαίνει να περιλαμβάνει μία από τις καλύτερες (και πιο αστείες) ερμηνείες του Στέιθαμ.

View this post on Instagram

A post shared by Magic Radio 🔊 (@magicfm)

«Είναι απλά απολαυστική»

Η Μπερν, που είναι γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως Bridesmaids, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της στην ταινία του 2025 «If I Had Legs I’d Kick You», στην οποία υποδύεται μια μητέρα που αγωνίζεται να βρει το δρόμο της στη ζωή αφού η κόρη της διαγνώσθηκε με μια μυστηριώδη ασθένεια.

Με αφορμή την συμμετοχή της στην ταινία και τις πολλαπλές προτάσεις για βραβεία, η Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA 2026, όπου και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα καίριο ερώτημα: ποια ταινία από το παρελθόν της αξίζει τον τίτλο του «κρυμμένου διαμαντιού».

Και, δεν δίστασε να αναφέρει το «Spy» του 2015.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Φιγκ, στην ταινία «Spy» πρωταγωνιστούν οι Μελίσα Μακάρθι, Τζέισον Στέιθαμ, Ρόουζ Μπερν, Τζούντ Λο, Μιράντα Χαρτ και Μπόμπι Κανάβαλε, και ακολουθεί την πράκτορα της CIA Σούζαν Κούπερ (Μακάρθι), η οποία έχει περάσει όλη την καριέρα της στο γραφείο και ξαφνικά βρίσκεται στο πεδίο της δράσης με σκοπό να συλλάβει έναν έμπορο όπλων και να εκδικηθεί τον θάνατο του καλύτερου πράκτορα της υπηρεσίας (ξέρετε, κλασικές, κάπως προπαγανδιστικές, κωμικές αμερικάνικες ταινίες δράσης, που παίζουν ανάμεσα στο κακοί-καλοί).

Όταν ρωτήθηκε από το Magic FM ποια ταινία της θεωρεί ουσιαστικά υποτιμημένη, η Μπερν απάντησε «Spy», πριν επαινέσει το κωμικό ταλέντο της Μελίσα Μακάρθι και του Τζέισον Στέιθαμ.

«Είναι μια φανταστική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Πολ Φέιγκ. Με τον Τζέισον [Στάθαμ], τον Τζούντ Λο, τη Μελίσα Μακάρθι και εμένα. Είναι τόσο αστείο. Και όταν ο κόσμος την ανακαλύπτει από πουθενά, αναρωτιούνται [γιατί δεν την είχα δει μέχρι τότε]. Η Μελίσα είναι τόσο αστεία. Ο Στέιθαμ είναι τόσο αστείος. Είναι απλά απολαυστική».

*Με πληροφορίες από: Movieweb

