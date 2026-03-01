Από τη Σκανδιναβία με αγάπη: Τρία «κόλπα» που θα σας ανεβάσουν την ψυχολογία

Ο χειμώνας μπορεί να είναι μια υπέροχη περίοδος του χρόνου, αλλά όταν οι μέρες είναι σκοτεινές και οι θερμοκρασίες πιο χαμηλές, είναι εύκολο να νιώσουμε μελαγχολία. Ευτυχώς, υπάρχουν 3 σκανδιναβικές πρακτικές οι οποίες αποδεδειγμένα μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση, να ενισχύουν την ευημερία και την ψυχική μας υγεία. Οι Σκανδιναβοί άλλωστε είναι ειδήμονες στην τέχνη της χειμερινής χαλάρωσης, δεν μένει παρά να τους αντιγράψουμε λοιπόν.

1. Hygge ή αλλιώς ο ορισμός της ζεστασιάς και άνεσης

Το hygge (προφέρεται “χού-γκα”) είναι μια λέξη που προέρχεται από τη Δανία και είναι συνώνυμο της «ζεστασιάς» και της «άνεσης». Αν και η λέξη έχει γίνει δημοφιλής σε πολλές χώρες, στην ουσία αναφέρεται στην τέχνη του να δημιουργούμε μια ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα, ώστε να ενισχύσουμε την ευημερία μας. Δεν χρειάζονται περίπλοκες διαδικασίες ή ακριβές αγορές για να απολαύσουμε το hygge. Αρκεί να βάλουμε λίγα κεριά, να ζεσταθούμε κάτω από απαλές κουβέρτες και να απολαύσουμε ένα ζεστό ρόφημα.

Το hygge είναι στην πραγματικότητα απλό, εστιάζοντας στην απόλαυση των μικρών όμορφων στιγμών του παρόντος. Δηλαδή, μην περιμένετε κάτι εξαιρετικό ή σύνθετο. Απλές ενέργειες, όπως το να ανάψετε ένα κερί το βράδυ και να χαλαρώσετε με ένα καλό βιβλίο ή μουσική, μπορούν να φτιάξουν τη διάθεσή σας και να κάνετε τον χειμώνα πιο ευχάριστο.

2. Friluftsliv: Καλύτερη διάθεση απολαμβάνοντας τη φύση

Το friluftsliv, που προέρχεται από τη Νορβηγία, σημαίνει «ζωή στη φύση» και είναι μια θεμελιώδης φιλοσοφία των Σκανδιναβών. Αντί να αποφεύγουν τον κρύο καιρό, οι Σκανδιναβοί το αγκαλιάζουν και βρίσκουν τρόπους να ζουν σε αρμονία με τη φύση, ανεξαρτήτως καιρού. Η βασική αρχή είναι «δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο κακά ρούχα», που ενθαρρύνει να βγείτε έξω και να απολαύσετε τη φύση.

Για εκείνους, η ήπια έκθεση στο κρύο σε συνδυασμό με συνεχή κίνηση σταθεροποιεί το νευρικό σύστημα, βελτιώνει την κυκλοφορία και ενισχύει τη διαύγεια του νου. Αξιοποιώντας το friluftsliv, δεν αναγκάζεστε να παραμείνετε κλεισμένοι στο σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά να εξερευνήσετε τη φύση με το σωστό ντύσιμο και την κατάλληλη διάθεση.

Πρακτικές για να ενσωματώσετε το friluftsliv στην καθημερινότητά σας:

Πιείτε τον πρωινό σας καφέ έξω, ακόμα κι αν είναι κρύο

Βγείτε με τα παιδιά ή τον σκύλο και παίξτε στον καθαρό αέρα

Κάντε μια βόλτα, ακόμα και για μερικά λεπτά

Καλέστε φίλους για μια υπαίθρια δραστηριότητα, όπως περπάτημα ή ποδήλατο

3. Fika: Το διάλειμμα που χρειάζεστε

Το fika είναι μια παράδοση που προέρχεται από τη Σουηδία και είναι ουσιαστικά μια “παύση” της ημέρας για να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα και μικρά σνακ. Αν και συνήθως συνδέεται με τον καφέ, το πιο σημαντικό στοιχείο του fika δεν είναι το ρόφημα, αλλά η διαδικασία της ξεκούρασης και της συνειδητής απόλαυσης του χρόνου με άλλους. Στην ουσία πρόκειται για την τέλεια ευκαιρία για να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας και να κάνουμε μια συνειδητή παύση, προστατεύοντας την ενέργειά μας, μειώνοντας έτσι την κούραση και το άγχος. Πώς να το κάνετε πράξη στην καθημερινότητά σας;

Φτιάξτε φρέσκο καφέ ή τσάι το απόγευμα

Κλείστε τις οθόνες και αφιερώστε χρόνο για συζήτηση με φίλους ή οικογένεια

Προσφέρετε υγιεινά γλυκά ή αλμυρά σνακ για να απολαύσετε μαζί με το ρόφημά σας

* Πηγή: Vita