newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 08:00

Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

«Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Με αυτή τη φράση ο Μπαράκ Ομπάμα αναζωπύρωσε μια συζήτηση για την εξωγήινη ζωή που κινείται διαρκώς ανάμεσα στη στατιστική πιθανότητα και την απουσία αποδείξεων. Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι, αν και το Σύμπαν είναι τόσο απέραντο ώστε η ύπαρξη ζωής αλλού να θεωρείται πιθανή, δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη.

Η πιθανότητα να βρίσκεται εδώ νοήμων εξωγήινη ζωή είναι από ελάχιστη έως μηδενική, λέει ο Κερκπάτρικ

Την ίδια ώρα, η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για αποδέσμευση φακέλων γύρω από τα UFO και τα UAP εντείνει το ενδιαφέρον, με περισσότερες από 750 νέες αναφορές θεάσεων σε έναν μόλις χρόνο και με την υπόσχεση διαφάνειας να συναντά τον επιστημονικό σκεπτικισμό.

Ειδικοί που μίλησαν στο CBS News εμφανίζονται επιφυλακτικοί: αναγνωρίζουν ότι η ζωή στο Σύμπαν είναι στατιστικά πιθανή, αλλά θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να βρίσκεται εδώ ή να κρύβεται σε απόρρητους φακέλους. Παράλληλα, όπως καταγράφει το TRT World, η ιστορία των θεάσεων – από το Ρόσγουελ έως τα «Φώτα του Φοίνιξ» – έχει τροφοδοτήσει έναν μύθο που πλέκει επιστήμη, πολιτική και λαϊκή κουλτούρα.

«Θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα ικανοποιηθούν» είπε στο CBS News ο Σον Κερκπάτρικ, φυσικός που ηγήθηκε ερευνών του υπουργείου Αμυνας για μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα και άλλα μη ταυτοποιημένα φαινόμενα. «Θα υπάρχουν πολλοί που θα συνεχίσουν να φωνάζουν για συνωμοσία, θα λένε ότι υπάρχει συγκάλυψη». Πιστεύει ότι ενδεχομένως υπάρχει ζωή κάπου στο Σύμπαν, αλλά «η πιθανότητα να βρίσκεται εδώ νοήμων εξωγήινη ζωή είναι από ελάχιστη έως μηδενική».

Αν δούμε εξωγήινο, δεν χρειαζόμαστε τα έγγραφα

«Η πιθανότητα να είμαστε η μόνη μορφή ζωής ή ακόμα και η μόνη τεχνολογική κοινωνία στο Σύμπαν είναι αμελητέα» επισημαίνει η Φεντερίκα Μπιάνκο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Αστρονομίας και Φυσικής του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ και μέλος της ανεξάρτητης ομάδας της NASA για τη μελέτη μη  ταυτοποιημένων φαινομένων. «Ως επιστήμονας δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα που παραβιάζουν τους νόμους της φυσικής και απαιτούν την επίσκεψη μιας εξωγήινης κοινωνίας για να εξηγηθούν» ομολογεί.

Ο αστροφυσικός Νιλ ντε Γκρας Τάισον, διευθυντής του Πλανηταρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ξέρει τι θα αναζητήσει στους φακέλους: «Εναν πραγματικό εξωγήινο. Αν παρουσιαστεί ένας, τότε δεν χρειάζονται καθόλου έγγραφα» είπε στο CBS News.

Εξηγεί πως «η επιθυμία για άμεσες απαντήσεις οδηγεί πολλούς στο να ερμηνεύουν ό,τι βλέπουν ως διαστημικούς επισκέπτες από άλλον γαλαξία. Είναι κάτι που αποκαλώ «εξωγήινους της άγνοιάς μας»». Ο ίδιος τονίζει ότι στην εποχή του Internet και των κοινωνικών δικτύων θα ήταν δύσκολο να αποκρυβεί μια επίσκεψη εξωγήινων όντων και ελπίζει οι φάκελοι να βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με όσα στην πραγματικότητα βλέπουμε όταν παρατηρούμε τον ουρανό, μέρα ή νύχτα.

«Στην επιστήμη, ο σκεπτικισμός είναι θεμελιώδης, επομένως τηρούμε πρότυπα αποδείξεων που κάποιοι ερμηνεύουν ως αδιαφορία ή ακόμα και άρνηση. Μην το παίρνετε προσωπικά, έτσι έχουν καθιερωθεί όλες οι αντικειμενικές αλήθειες σε αυτόν τον κόσμο» γράφει ο Τάισον στον πρόλογο βιβλίου του που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο μακριά

Η δρ Σέλι Ράιτ, αστροφυσικός ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και μέλος της ομάδας της NASA, λέει ότι ως επιστήμονας αναζητά πάντα «ζωή στο Σύμπαν» και εντυπωσιάζεται από το πόσο μεγάλο είναι το Σύμπαν και ο γαλαξίας μας. «Η πιθανότητα ύπαρξης άλλης εξωγήινης ζωής είναι πιθανή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκεται κοντά μας». Θεωρεί ότι πολλά έγγραφα θα είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα λόγω της ευαισθησίας του στρατιωτικού εξοπλισμού επιτήρησης. Ωστόσο, παλαιότερα έγγραφα θα μπορούσαν να αποχαρακτηριστούν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να τα μελετήσουν με νέες τεχνολογίες.

Η δρ Τζάνα Λέβιν, καθηγήτρια Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, επισημαίνει πως παρότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, «η ζωή εξακολουθεί να φαίνεται σπάνια». Οι αστρονόμοι δεν αναζητούν «μικρά πράσινα ανθρωπάκια», αλλά ενδείξεις μικροβίων τα οποία ξεκίνησαν τη ζωή στη Γη. Αν και θα ήταν συναρπαστικό, προειδοποιεί πως θα απογοητευτούν όσοι περιμένουν επιστημονικά τεκμήρια για «πραγματικές τεχνολογίες» και «άλλους πολιτισμούς».

Οι επιστήμονες προσεγγίζουν την εξωγήινη ζωή με συγκρατημένη αισιοδοξία, δίνοντας έμφαση στην πιθανότητα και όχι στην απόδειξη. Η NASA έχει επιβεβαιώσει περισσότερους από 5.000 εξωπλανήτες από τη δεκαετία του 1990, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε δυνητικά κατοικήσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01.03.26

Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 07:45

Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

Ποιος ήταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ; Ο προστατευόμενος του Χομεϊνί ήταν από το 1989 η πιο ισχυρή προσωπικότητα του Ιράν και αυτός που έδωσε πρόσωπο στο θρησκευτικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο