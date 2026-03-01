«Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Με αυτή τη φράση ο Μπαράκ Ομπάμα αναζωπύρωσε μια συζήτηση για την εξωγήινη ζωή που κινείται διαρκώς ανάμεσα στη στατιστική πιθανότητα και την απουσία αποδείξεων. Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι, αν και το Σύμπαν είναι τόσο απέραντο ώστε η ύπαρξη ζωής αλλού να θεωρείται πιθανή, δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη.

Η πιθανότητα να βρίσκεται εδώ νοήμων εξωγήινη ζωή είναι από ελάχιστη έως μηδενική, λέει ο Κερκπάτρικ

Την ίδια ώρα, η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για αποδέσμευση φακέλων γύρω από τα UFO και τα UAP εντείνει το ενδιαφέρον, με περισσότερες από 750 νέες αναφορές θεάσεων σε έναν μόλις χρόνο και με την υπόσχεση διαφάνειας να συναντά τον επιστημονικό σκεπτικισμό.

Ειδικοί που μίλησαν στο CBS News εμφανίζονται επιφυλακτικοί: αναγνωρίζουν ότι η ζωή στο Σύμπαν είναι στατιστικά πιθανή, αλλά θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να βρίσκεται εδώ ή να κρύβεται σε απόρρητους φακέλους. Παράλληλα, όπως καταγράφει το TRT World, η ιστορία των θεάσεων – από το Ρόσγουελ έως τα «Φώτα του Φοίνιξ» – έχει τροφοδοτήσει έναν μύθο που πλέκει επιστήμη, πολιτική και λαϊκή κουλτούρα.

«Θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα ικανοποιηθούν» είπε στο CBS News ο Σον Κερκπάτρικ, φυσικός που ηγήθηκε ερευνών του υπουργείου Αμυνας για μη ταυτοποιημένα ιπτάμενα αντικείμενα και άλλα μη ταυτοποιημένα φαινόμενα. «Θα υπάρχουν πολλοί που θα συνεχίσουν να φωνάζουν για συνωμοσία, θα λένε ότι υπάρχει συγκάλυψη». Πιστεύει ότι ενδεχομένως υπάρχει ζωή κάπου στο Σύμπαν, αλλά «η πιθανότητα να βρίσκεται εδώ νοήμων εξωγήινη ζωή είναι από ελάχιστη έως μηδενική».

Αν δούμε εξωγήινο, δεν χρειαζόμαστε τα έγγραφα

«Η πιθανότητα να είμαστε η μόνη μορφή ζωής ή ακόμα και η μόνη τεχνολογική κοινωνία στο Σύμπαν είναι αμελητέα» επισημαίνει η Φεντερίκα Μπιάνκο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Αστρονομίας και Φυσικής του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ και μέλος της ανεξάρτητης ομάδας της NASA για τη μελέτη μη ταυτοποιημένων φαινομένων. «Ως επιστήμονας δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα που παραβιάζουν τους νόμους της φυσικής και απαιτούν την επίσκεψη μιας εξωγήινης κοινωνίας για να εξηγηθούν» ομολογεί.

Ο αστροφυσικός Νιλ ντε Γκρας Τάισον, διευθυντής του Πλανηταρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ξέρει τι θα αναζητήσει στους φακέλους: «Εναν πραγματικό εξωγήινο. Αν παρουσιαστεί ένας, τότε δεν χρειάζονται καθόλου έγγραφα» είπε στο CBS News.

Εξηγεί πως «η επιθυμία για άμεσες απαντήσεις οδηγεί πολλούς στο να ερμηνεύουν ό,τι βλέπουν ως διαστημικούς επισκέπτες από άλλον γαλαξία. Είναι κάτι που αποκαλώ «εξωγήινους της άγνοιάς μας»». Ο ίδιος τονίζει ότι στην εποχή του Internet και των κοινωνικών δικτύων θα ήταν δύσκολο να αποκρυβεί μια επίσκεψη εξωγήινων όντων και ελπίζει οι φάκελοι να βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με όσα στην πραγματικότητα βλέπουμε όταν παρατηρούμε τον ουρανό, μέρα ή νύχτα.

«Στην επιστήμη, ο σκεπτικισμός είναι θεμελιώδης, επομένως τηρούμε πρότυπα αποδείξεων που κάποιοι ερμηνεύουν ως αδιαφορία ή ακόμα και άρνηση. Μην το παίρνετε προσωπικά, έτσι έχουν καθιερωθεί όλες οι αντικειμενικές αλήθειες σε αυτόν τον κόσμο» γράφει ο Τάισον στον πρόλογο βιβλίου του που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο μακριά

Η δρ Σέλι Ράιτ, αστροφυσικός ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και μέλος της ομάδας της NASA, λέει ότι ως επιστήμονας αναζητά πάντα «ζωή στο Σύμπαν» και εντυπωσιάζεται από το πόσο μεγάλο είναι το Σύμπαν και ο γαλαξίας μας. «Η πιθανότητα ύπαρξης άλλης εξωγήινης ζωής είναι πιθανή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκεται κοντά μας». Θεωρεί ότι πολλά έγγραφα θα είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα λόγω της ευαισθησίας του στρατιωτικού εξοπλισμού επιτήρησης. Ωστόσο, παλαιότερα έγγραφα θα μπορούσαν να αποχαρακτηριστούν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να τα μελετήσουν με νέες τεχνολογίες.

Η δρ Τζάνα Λέβιν, καθηγήτρια Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, επισημαίνει πως παρότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, «η ζωή εξακολουθεί να φαίνεται σπάνια». Οι αστρονόμοι δεν αναζητούν «μικρά πράσινα ανθρωπάκια», αλλά ενδείξεις μικροβίων τα οποία ξεκίνησαν τη ζωή στη Γη. Αν και θα ήταν συναρπαστικό, προειδοποιεί πως θα απογοητευτούν όσοι περιμένουν επιστημονικά τεκμήρια για «πραγματικές τεχνολογίες» και «άλλους πολιτισμούς».

Οι επιστήμονες προσεγγίζουν την εξωγήινη ζωή με συγκρατημένη αισιοδοξία, δίνοντας έμφαση στην πιθανότητα και όχι στην απόδειξη. Η NASA έχει επιβεβαιώσει περισσότερους από 5.000 εξωπλανήτες από τη δεκαετία του 1990, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε δυνητικά κατοικήσιμες ζώνες όπου μπορεί να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή.

