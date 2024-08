Αν και είναι μόλις 24 ετών, αποτελεί έναν μύθο του άλματος επί κοντώ και έναν άνθρωπο που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος, αλλά και των Ολυμπιακών Αγώνων συνολικά.

Ο λόγος για τον Άρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος το βράδυ της 5ης Αυγούστου όχι απλώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά έσπασε -για ακόμα μια φορά- το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο μέχρι τότε… κατείχε ο ίδιος!

Sweden’s Armand Duplantis breaks the men’s pole vault world record for the 9th time (6.25 m)pic.twitter.com/n3BL7iE6d3

