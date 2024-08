Της επιτέθηκαν, την απέρριψαν και την αμφισβήτησαν. Όλα αυτά δίχως να γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι. Η Ιμάνι Κελίφ είναι ακόμη μία περίπτωση ανθρώπου που κρίθηκε από το εξώφυλλο και αυτό της στοίχισε ακριβά.

Έχοντας πλέον σίγουρη την κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η αλγερινή αθλήτρια δεν ξεσπά, δεν αντεπιτίθεται αλλά ζητά ψύχραιμα να σταματήσει ο εκφοβισμός απέναντι σε όλους τους αθλητές καθώς «μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» και έχει «τεράστιες επιπτώσεις».

«Στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να τηρήσουν τις ολυμπιακές αρχές… να απέχουν από τον εκφοβισμό όλων των αθλητών, γιατί αυτό έχει επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις», δήλωσε η Ιμάνι Κελίφ στα αραβικά, σε συνέντευξή της στο SNTV.

«Μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους, να σκοτώσει τις σκέψεις τους, το πνεύμα και το μυαλό τους. Μπορεί να τους διχάσει. Και γι’ αυτόν τον λόγο τους ζητώ να απέχουν από τον εκφοβισμό», συμπλήρωσε.

Η Κελίφ επικοινωνεί με την οικογένειά της δύο φορές την εβδομάδα. Ελπίζει να μην τους έχει επηρεάσει όλο αυτό το χάος. «Ανησυχούν για μένα. Θεού θέλοντος, αυτή η κρίση θα κορυφωθεί με ένα χρυσό μετάλλιο, και αυτό θα ήταν η καλύτερη απάντηση», δήλωσε.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας αποκάλυψε πως η Ιμάνι Κελίφ απέτυχε σε ορισμένα τεστ καταλληλότητας για την κατηγορία γυναικών στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Κελίφ αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν έχει υποβληθεί σε άλλους ελέγχους εκτός από ελέγχους ντόπινγκ, λέγοντας ότι δεν θέλει να μιλήσει γι’ αυτό.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, που στάθηκαν αποφασιστικά στο πλευρό της, ενώ το απαγορευμένο πρώην διοικητικό όργανο της ολυμπιακής πυγμαχίας υποδαύλισε τον σάλο γύρω από τη συμμετοχή της στο Παρίσι.

«Ξέρω ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή με δικαίωσε και είμαι χαρούμενη με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης γιατί δείχνει την αλήθεια», δήλωσε.

Η Κελίφ ξεκαθάρισε επανειλημμένα ότι δεν θα επιτρέψει σε φλυαρίες ή κατηγορίες να την αποτρέψουν από την προσπάθεια να διεκδικήσει το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο της Αλγερίας στην πυγμαχία γυναικών.

«Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη κανενός», δήλωσε μία ημέρα μετά τη νίκη επί της Άννα Λούκα Χάμορι από την Ουγγαρία. «Ήρθα εδώ για ένα μετάλλιο και για να αγωνιστώ για ένα μετάλλιο. Σίγουρα θα αγωνιστώ για να βελτιωθώ (και) να γίνω καλύτερη, και Θεού θέλοντος, θα βελτιωθώ, όπως κάθε άλλος αθλητής».

Αν και γνωρίζει την παγκόσμια συζήτηση που γίνεται για εκείνη, η Κελίφ είπε ότι έχει κάπως απομακρυνθεί.

«Ειλικρινά, δεν παρακολουθώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μια ομάδα ψυχικής υγείας που δεν μας αφήνει, ειδικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαι εδώ για να αγωνιστώ και να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα», τονίζει.

Η Κελίφ ξεκίνησε την ολυμπιακή της πορεία την περασμένη Πέμπτη με νίκη επί της ιταλίδας Angela Carini, η οποία εγκατέλειψε τον αγώνα μετά από μόλις 46 δευτερόλεπτα. Η Carini δήλωσε αργότερα ότι μετάνιωσε για την απόφασή της και θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από την Κελίφ.

