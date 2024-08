«Προφορική συμφωνία της Αϊντράχτ με τον Κουλιεράκη»

Κοντά στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης φέρνει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη ο έγκριτος ρεπόρτερ, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στο X, αναφέρει ότι ο άσος του ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή της λίστας της γερμανικής ομάδας, η οποία αναζητά τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γουίλιαν Πάτσο που είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η γερμανική ομάδα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του Δικεφάλου του Βορρά, ωστόσο επισημαίνει ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία και με τον ΠΑΟΚ.

«Υπάρχουν συζητήσεις και με τον Κολάσινατς αλλά ο Κουλιεράκης είναι ο πρώτος στόχος της Αϊντραχτ αυτή την στιγμή», προσθέτει ο Γερμανός δημοσιογράφος.

