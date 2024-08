Ολυμπιακός: Έπιασε δουλειά ο Βιλντόζα ενόψει της νέας σεζόν (pic)

«Λιώνει» στο γυμναστήριο ο Λούκα Βιλντόζα.

Ο Αργεντινός γκαρντ, που αποτέλεσε τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι (μετά από την επιστροφή του Ντόρσεϊ), βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα κι έχει ξεκινήσει ήδη δουλειά ενόψει τις νέας σεζόν.

Ο 27χρονος άσος, ο οποίος πέρασε αγωνίστηκε στο Παναθηναϊκό, βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου έκανε ατομική προπόνηση με βάρη, θέλοντας να είναι έτοιμος και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν εκκινήσουν οι υποχρεώσεις των ερυθρολεύκων.

💪🏽 Luka Vildoza rolled up his sleeves and set to work! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QY4PqUx5f0

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 5, 2024