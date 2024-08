Ολυμπιακός: Η 11άδα για το σπουδαίο φιλικό με τη Ρόμα (pic)

Ένα πολύ δυνατό φιλικό δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αντιμετωπίζουν στην Ιταλία την Ρόμα (18:00).

Ο Βάσκος τεχνικός σχεδόν μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης γνωστοποίησε την 11άδα για το παιχνίδι με την ιταλική ομάδα, με τον έμπειρο προπονητή να δίνει φανέλα βασικού στον Κρίστοφερ Βέλντε.

Ο Νορβηγός εξτρέμ χθες στο φιλικό με την Τερνάνα, στο ντεμπούτο του με τα χρώματα του Ολυμπιακού, μπήκε ως αλλαγή στο 70’ και στο 75’ σκόραρε, δείχνοντας με το… καλημέρα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίκτη.

Η 11άδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τη Ρόμα: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ντόι, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Βέλντε, Μπιέλ και Κωστούλας.

Ο Τζολάκης θα βρίσκεται μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία, με τους Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντόι, Μπάκουλας και Τσικίνιο θα είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, με τους Μπιέλ στα άκρα Βέλντε και τον Κωστούλα στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ρόμα! / Our line-up for today’s match against AS Roma! 🔴⚪️#Olympiacos #ROMOLY #PreSeason2024 pic.twitter.com/uNwhgT1P3F

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 3, 2024