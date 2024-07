Η Ελλάδα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Ισπανία στην δεύτερη αγωνιστική του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει μόνο νίκη απέναντι στην Αυστραλία το μεσημέρι της Παρασκευής (02/08, 14:30) για να ελπίζει σε πρόκριση στα προημιτελικά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα.

Ο ηγέτης και κορυφαίος παίκτης της «γαλανόλευκης» σε αυτό το τουρνουά, έκανε μια ανάρτηση στα social media την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Πάμε πάλι την Παρασκευή», δηλώνοντας έτοιμος για το μεγάλο ματς.

Ο Greek Freak κάνει σπουδαίο τουρνουά έχοντας κατά μέσο όρο 30,5 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1 κλέψιμο, με 31,5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα δύο πρώτα παιχνίδια.

Friday, we go again 💪🏾🧿 #Paris2024 pic.twitter.com/Axu26rQ52m

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 30, 2024