Στην Άρσεναλ για πέντε χρόνια ο Καλαφιόρι (pics+vid)

Παίκτης της Άρσεναλ με κάθε επισημότητα είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας (29/7) ο Ρικάρντο Καλαφιόρι, με τον διεθνή Ιταλό στόπερ να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι έβγαλαν 50 εκατ. ευρώ (με τα μπόνους) απ’ το ταμείο του για να κάνουν δικό τους τον 22χρονο αμυντικό από την Μπολόνια.

«Ο Καλαφιόρι είναι μεγάλη προσωπικότητα και χαρακτήρας, με συγκεκριμένες δεξιότητες που θα μας κάνουν πιο δυνατούς καθώς θα προσπαθούμε να κερδίσουμε μεγάλα τρόπαια.

Ο νεαρός άσος πήρε τη φανέλα με το Νο33, ενώ απ’ την πλευρά του ο αθλητικός διευθυντής της αγγλικής ομάδας, Εντού τόνισε: «Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής και καλωσορίζουμε τον Ρικάρντο στην οικογένεια. Ο Ρικάρντο ήταν μέρος της στρατηγικής μας για να υπογράψουμε παίκτες που ταιριάζουν στο προφίλ μας και θα ενισχύσουν την ομάδα μας για να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι 22 ετών αλλά φέρνει ποιότητα και εμπειρία. Γρήγορα θα γίνει κομμάτι της Άρσεναλ.

Έχει δείξει σταθερά την ποιότητά του για την ομάδα και τη χώρα του. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Serie A την περασμένη σεζόν και πραγματοποίησε δυνατές εμφανίσεις για την Ιταλία στο EURO αυτό το καλοκαίρι. Ο Μίκελ και οι προπονητές μας είναι ενθουσιασμένοι θα τον έχουν στη διάθεσή τους και όλοι ανυπομονούμε να τον δούμε με τη φανέλα μας».

