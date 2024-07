Έως και 100 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι τραυματίστηκαν σήμερα από τη σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με φορτηγό στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ενώ το TASS μετέδωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 20.

Σύμφωνα με το TASS, στο τρένο, το οποίο εκτροχιάστηκε, επέβαιναν περισσότεροι από 800 επιβάτες.

Όπως μετέδωσε το Interfax, από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν οκτώ βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προσθέτοντας ότι συμμετέχουν 324 διασώστες.

Επιπλέον, σωστικά ελικόπτερα πετούν πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτελνίκοβο.

Το τρένο κατευθυνόταν από το Καζάν στο Αντλερ στη Μαύρη Θάλασσα.

Yλικό που αναρτήθηκε στο Telegram και το Twitter δείχνει τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί, κάποια από αυτά να έχουν ανατραπεί και επιβάτες να βγαίνουν έξω από ένα από αυτά το οποίο είχε ανατραπεί δίπλα στις ράγες.

